Enfeksiyon tansiyonu yükseltir mi? Enfeksiyonun tansiyona etkisi

Yüksek tansiyon ya da hipertansiyon adı ile bilinen hastalık, kanın atar damarların duvarlarına uyguladığı gücün devamlı olarak çok yüksek olması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu basıncın belli bir oranı geçmesi kişilerin yüksek tansiyon hastası olduğu anlamına gelmektedir. En düşük basınç küçük tansiyon, en yüksek basınç sınırı ise büyük tansiyon olarak ifade edilmektedir. Normal değerlere göre büyük tansiyon adı verilen basıncın 120 mmHg’yi küçük tansiyonun ise 80 mmHg seviyeyi geçmemesi gerekmektedir.

Temelde çok fazla tuz tüketmek, sigara ve alkolün çok fazla tüketilmesi, hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak, sağlıklı beslenmemek gibi birçok farklı durum hipertansiyon hastalığının oluşmasına neden olabilmektedir. Genetik yatkınlık, obezite, şeker hastalığı gibi durumlar da hipertansiyon durumunun meydana gelmesinde ve tetiklenmesinde rol oynayabilmektedir. Vücutta çeşitli nedenlerden ötürü oluşan enfeksiyonların da tansiyon üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyon tansiyonu yükseltir mi?

Stresten yanlış beslenmeye birçok farklı enden yüksek tansiyon hastalığına yol açabilmektedir. Tansiyon hastalığı kişilerde farklı başka belirtiler ile birlikte kendini göstermektedir. En bilinen bazı belirtiler ise şu şekildedir:

Mide bulantısı

Baş dönmesi

Kalpte ritim bozukluğu

Görüşte bulanıklık

Göğüste ağrı

Baş ağrısı

Kulakta çınlama

Burun kanamaları

Çeşitli enfeksiyon türlerinin de yüksek tansiyon hastalığını tetiklediği bilinmektedir. Kan basıncı üzerinde etkili olan bazı enfeksiyonların dolaylı olarak tansiyonu da aniden düşürebildiği ya da yükseltebildiği kabul edilmektedir.

En yaygın enfeksiyon türleri arasında viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, fungal enfeksiyonlar, parazit kaynaklı enfeksiyonlar yer almaktadır. Kış aylarının soğuk günlerinde daha çok rastlanan enfeksiyon durumları tansiyon üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilmektedir.

Gribal enfeksiyon, influenza adı verilen virüslerin sebebiyet verdiği bir tür solunum yolu hastalığıdır. Genel olarak kış aylarında çok yaygınlaşır ve çok kolay bir şekilde insan vücuduna ulaşabilir. Burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik hissi gibi belirtiler ile birlikte görülür. Eğer dikkat edilmezse ve bağışıklık sistemi güçlendirilmezse başka rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir.

Enfeksiyonun tansiyona etkisi nedir?

Birçok durum gibi enfeksiyonlar da tansiyona dolaylı olarak etki edebilmektedir. Örnek olarak gribal enfeksiyon yüksek tansiyon üzerinde çok etkilidir. Enfeksiyonlu bir bedende iltihaplanma gerçekleşir. Bu durum da kan damarlarının daralmasına neden olmaktadır. Böylece kişinin tansiyonunda ani bir yükselme yaşanır.

Ateş, halsizlik hissi, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrıların oluşması gibi enfeksiyon belirtileri de kalbi ve damarları zorlar. Hipertansiyonu olan kişiler de enfeksiyon bu nedenle son derece tehlikeli olarak görülür çünkü hastalığı tetikler.

Kişilerde meydana gelen enfeksiyon kaynaklı tansiyon yükselmesi durumunda yapılabilecek bazı şeyler vardır. Bunlar:

Vakit kaybetmeden doktora görünülmesi gerekir.

İlaç kullanımına dikkat edilmelidir.

Ateş yükselmesi kontrol altında tutulmalıdır ve takip edilmelidir.

Dinlenmek bu süreçte son derece önemlidir. Bedeni gereksiz yere yormamak gerekir.

Enfeksiyonlar ve tansiyon, birlikte görüldüğünde doğru şekilde yönetilmesi gerekir. Bu tür hastalıkların etkilerini azaltabilmek için ve oluşacak komplikasyonlardan korunabilmek için doktorun önerilerine sadık kalmak önemlidir. Ayrıca sağlıklı bir yaşam düzeni de edinmek gereklidir.

Erken müdahale basit görünen bir enfeksiyon durumunu çok ciddi hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Bu nedenle belirtiler takip edilerek doktorun tavsiyelerine uyulması tavsiye edilir.