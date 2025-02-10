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  4. Engelli çobanı sopayla öldüresiye dövmüşlerdi! Tahliye edildiler, tepki çekince bakanlıktan açıklama geldi! Yeni karar duyuruldu...

Engelli çobanı sopayla öldüresiye dövmüşlerdi! Tahliye edildiler, tepki çekince bakanlıktan açıklama geldi! Yeni karar duyuruldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 19:47
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’i iki kız kardeş sopayla öldüresiye dövmüştü. Olayın ardından tutuklanan kardeşler ilk mahkemede tahliye edilmişti. Tepki çeken kararın ardından bakanlık açıklama yaptı.

Engelli çobanı sopayla öldüresiye dövmüşlerdi! Tahliye edildiler, tepki çekince bakanlıktan açıklama geldi! Yeni karar duyuruldu...

Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesi Çokak Köyü'nde yaşayan zihinsel engelli çoban Nail Yener, içki almak isteyen iki kardeşin talebini reddedince saldırıya uğramıştı. Seçil G., Yener'i sopayla darbederken, ablası Melek G. de o anları kayda almıştı.

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İki kız kardeş gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılığın, Melek G. için 11 yıl 10 ay, Seçil G. için 7 yıl 11 aya kadar hapis cezası talebine rağmen ilk duruşmada tahliye kararı alınmıştı.

TEPKİ ÇEKEN KARAR! BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tepki çeken kararın ardından Adalet Bakanlığı açıklama yayınlayarak Melek G. ve S.G'nin tekrardan tutuklandığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada "Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve S.G. tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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