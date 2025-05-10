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Engelli Deha’nın en mutlu günü

Bartın’da gerçekleştirilen engeliler haftası etkinliklerine katılan otizmli Deha Kartal büyük mutluluk yaşadı. Merkez Komutanı Bilgi’nin omzuna elini atarak yürüyen Deha, polis telsizi ile anons yaparak trafik aracıyla tur attı.

Engelli Deha’nın en mutlu günü

Türkiye’de 10-16 Aralık’ta kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Bartın’da etkinlik düzenlendi. Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde toplanan engelliler, il protokolü ile birlikte Cumhuriyet meydanına kadar yürüdü. Kimi engelli tekerlekli, akülü sandalye ile kimileri ise koltuk değnekleri ile yürüdü. Yürüyüşe katılan otizmli Deha Kartal da, Merkez Komutanı Dz. P. Kd. Alb. Erdal Bilgi ile birlikte yürüdü.

"Komutanım" diye hitap ettiği albay Bilgi’nin omzuna elini atan Deha Kartal, bir süre bu şekilde yürüdü.

Kartal, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından ise alanda görev yapan ve çok sevdiği polislerin yanına gitti. Telsiz ile anons etmek ve polis aracıyla devriye atmak isteyen Deha’nın bu talebi polisler tarafından geri çevrilmedi.

Polislerin telsizi ile haber merkezini anons eden Deha, meydanda basın açıklamasının yapıldığını ifade ederek, bölgeye ekip istedi. Kartal, sonraki anonsunda ise Engelliler Gününü kutladı.

Deha ve engelli bir arkadaşı, Şehir İçi Trafik Şubesi ekipleri tarafından, resmi araçla şehir turuna çıkarıldı. Deha Kartal, polis aracına biner binmez ise içerideki megafonu alarak, hatalı park eden araçların plakalarını anons etti.

Etkinlik ise yapılan konuşma ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Engelli Deha’nın en mutlu günü

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Engelliler Haftası
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