Engelli genci bulmak için ekipler seferber oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 3 gün önce kaybolan 31 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Açıkkol’u bulmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gencellidere Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 31 yaşındaki engeli Ahmet Açıkkol eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler Açıkkol’u bulmak için arama çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, JAK, AKUT, Yesevi, NAKSAR, UMUT Derneği, ASAK ve UMKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 75 kişilik ekip Açıkkol’u her yerde arıyor. Ayrıca İHAKUT drone ekibi de arama çalışmalarına havadan destek veriyor. Arama faaliyetleri üçüncü günde de devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

