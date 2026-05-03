Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü

Kaza, Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Heykeli'nin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. idaresindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA