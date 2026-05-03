HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü

Kırklareli'nde yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü

Kaza, Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Heykeli'nin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. idaresindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 1

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 2

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 3

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da ki kazada 1 kişi hayatını kaybettiElazığ’da ki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne'de 14 yaşındaki Gizem cinayetinin zanlısı tutuklandıEdirne'de 14 yaşındaki Gizem cinayetinin zanlısı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

Emekli ve memur maaşı için yeni zam hesabı: Tablo şekilleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.