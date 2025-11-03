HABER

Engelli kız ve baba dolandırıcıların tuzağına düştü! Tedavi paralarıyla kaçtılar: "Mısırlı müşteri bulduk"

Dolandırıcılar boş durmuyor. Bu sefer ki kurbanları engelli kızı ve babası oldu. Devremülk bahanesiyle aileyi kandıran dolandırıcılar Mısırlı müşteri bulduk yalanıyla 650 bin TL'yi alıp kaçtılar. Aile şimdi bir yandan parasını almaya çalışıyor, bir yandan da adalet arıyor.

Recep Demircan

Balıkesir'de dolandırıcılar Mısırlı müşteri bulduk yalanıyla aldıkları 650 bin TL ile ortadan kayboldular. Sönmez ailesi 12 yıl önce Balıkesir Sındırgı'da bir devremülk satın aldı. Anne vefat edip kızın da hastalığı artınca aile tatile gidemez oldu ve devremülkü satmaya karar verdiler.

"MISIRLI MÜŞTERİ BULDUK"

Emlakçı yüz yüze görüşmek için aileyi ofisine çağırdı. Kızının rahatsızlığı nedeniyle görüşmeye baba tek başına gitti. Kızını evde tek başına bırakmak istemeyen baba, işi acele halletmek istedi. Dolandırıcılar daha inandırıcı olmak için e-devleti kullandı. Sistemin 10 gün içinde bir müşteriyle eşleştireceğini söylediler. Dolandırıcılar türlü bahanelerle paralar istedi. Arsa bedeli, rayiç bedel derken toplamda 650 bin TL gitti. 10 gün geçince dolandırıcılar Mısırlı müşteri bulduk yalanını buldu.

Satış günü dolandırıcılar kayıplara karıştı. Telefonları açılmayan aile dolandırıldıklarını anladı.

"KIZIMA YETİŞMEK İÇİN ONAY VERDİM"

Baba, "Beni telefonla aradılar, devremülkünüz var, satmak ister misiniz dediler. Ben de tamam dedim. Bürolarına gittim. e-Devlet'ime girdiler. Kredi çektiler. Kızıma yetişmek için o an ben de onay verdim. Yatırdığım paraların kredilerini ödemelerini istiyorum. Eğer vicdanları varsa kızımın kök hücre tedavi masraflarıydı onlar" dedi.

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre aile şimdi bir yandan parasını almaya çalışıyor, bir yandan da adalet arıyor.

