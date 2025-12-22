HABER

Engellinin 20 bin TL’lik cezasını ödeyerek gönüllere dokundular

Mersin’in Erdemli ilçesinde oto kurtarıcılar engelli şahsın 20 bin TL’lik trafik cezasını ödeyerek gönüllere dokundu.

Alınan bilgiye göre, 17 Aralık’ta Mersin-Antalya D-400 kara yolunda tescilsiz 2012 model motosikletle giden engelli Murat Duru’yu (55) polis durdurdu. Polis, şahsın motosikletine el koyarak 20 bin 844 TL de ceza kesti. Kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan Duru’ya kesilen cezayı öğrenen Erdemli Oto Kurtarıcılar ve Çekiciler Yardımlaşma Derneği harekete geçti. Kendi aralarında para toplayan dernek üyeleri Duru’nun cezasını indirimli 15 bin 633 TL olarak ödedi. Murat Duru, "Herkesten Allah razı olsun" diyerek cezayı ödeyenlere teşekkür etti. Duru’nun engelli durumunu ve cezayı ödeyemeyeceğini bildiklerini belirten dernek başkanı Emrah Toraman da, "Cezayı ödeyemeyecek durumda. Çöplerden karton gibi eşyalar toplayarak geçiniyordu, duyunca üzüldük. Biz de dernekten arkadaşlar bir araya gelerek Murat kardeşimizin cezasını ödedik" ifadelerini kullandı.

