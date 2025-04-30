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Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası verildi!

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a muhasebecilerinin "vergi suçu" nedeniyle haklarında açılan davada karar çıktı. Baba ve oğluna 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Engin Polat ve babası Sezgin Polat'a hapis cezası verildi!

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün "vergi suçu" nedeniyle haklarında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve Sezgin Polat'a hapis cezası verdi.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik, ‘sahte fatura kullanılması', ‘muhasebe hileleri yapılması' ve ‘çifte defter tutulmasına' yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet" suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında "Vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. celsesine, tutuksuz sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat katılmazken, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat'ın "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ahmet Gün ise, "Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
engin polat
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