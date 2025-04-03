Eniştesini öldürüp, yeğenini yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, 1 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538'inci Sokak'ta meydana geldi. Akrabalarını ziyarete giden Selamet Lök, husumetli olduğu eniştesi Abdullah Sarıbaş ile sokakta karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet Lök av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. A.S. tedavisi sonrası taburcu edilirken, Abdullah Sarıbaş'ın cenazesi dün toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet Lök'ü saklandığı evde yakaladı. Lök'ün ifadesinde; eniştesi ile aralarında ailevi sorunlar olduğunu ve kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lök, tutuklandı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır