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Epic Games davasında Google'a ret! Android'de uygulama mağazası reformları başlıyor

Epic Games davasında itirazı reddedilen Google, Android uygulama mağazasında köklü değişikliklere gitmek zorunda. Mahkeme kararıyla Google, Play Store'da rekabeti artıracak ve alternatif uygulama mağazalarına izin verecek. Google, kararın kullanıcı güvenliğini tehlikeye attığını savunurken, Epic Games ise Temyiz Mahkemesi'nin kararını büyük bir zafer olarak nitelendirdi.

Epic Games davasında Google'a ret! Android'de uygulama mağazası reformları başlıyor
Enes Çırtlık

Epic Games ile Google arasındaki uzun soluklu hukuk mücadelesinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD Temyiz Mahkemesi, Google'ın Epic Games davasında aldığı kararı bozma başvurusunu reddetti. Bu karar, Google'ın Android işletim sistemindeki uygulama mağazası politikalarında önemli değişiklikler yapması gerektiği anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Dava, Epic Games'in Google'ı Android uygulama erişimi ve işlemlerinde tekelcilikle suçlamasıyla başlamıştı. Epic Games, Google'ın Play Store'daki uygulamalar için kendi ödeme sistemini kullanmaya zorlayarak rekabeti engellediğini ve geliştiricilerden yüksek komisyonlar aldığını iddia etmişti. Mahkeme, Epic Games'in iddialarını haklı bularak Google'ı Play Store içinde rakip uygulama mağazalarına izin vermeye ve geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerini kullanmalarına olanak tanımaya mahkum etti.

Google, mahkeme kararının kullanıcı güvenliğini tehlikeye attığını ve uygulama seçimini sınırladığını savunarak temyize gitmişti. Şirket, alternatif uygulama mağazalarının zararlı yazılımların yayılmasına ve kullanıcı verilerinin kötüye kullanılmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

GOOGLE'A 2 HAFTALIK SÜRE

Ancak Temyiz Mahkemesi, Google'ın argümanlarını yetersiz bularak ilk mahkeme kararını onadı. Kararın ardından Google'a Android'de uygulama mağazası reformlarına başlaması için iki haftalık bir süre verildi. Şirket, bu süre zarfında mahkeme kararının gerektirdiği değişiklikleri uygulamak zorunda kalacak. Bu değişiklikler, Android kullanıcıları için daha fazla seçenek ve rekabetçi fiyatlar anlamına gelebilir. Geliştiriciler ise kendi ödeme sistemlerini kullanarak Google'a komisyon ödeme zorunluluğundan kurtulabilecekler.

Epic Games, Temyiz Mahkemesi'nin kararını büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Şirket, kararın Android ekosisteminde daha adil bir rekabet ortamı yaratacağına ve geliştiricilerin daha fazla gelir elde etmesine olanak tanıyacağına inanıyor. Epic Games CEO'su Tim Sweeney, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bu sadece Epic için değil, tüm geliştiriciler ve Android kullanıcıları için önemli bir adım. Google'ın tekelci uygulamalarına karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.

Google'ın bu karara karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Şirketin Yüksek Mahkeme'ye başvurma olasılığı da bulunuyor. Ancak mevcut durumda Google, Android'deki uygulama mağazası politikasını yeniden gözden geçirmek ve rekabeti artıracak adımlar atmak zorunda.

Bu dava, diğer teknoloji şirketlerine de emsal teşkil edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Games Google android
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