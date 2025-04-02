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  4. Epilepsi hastası gencin şüpheli ölümü: Üvey baba tutuklandı!

Epilepsi hastası gencin şüpheli ölümü: Üvey baba tutuklandı!

02.04.2025 11:18
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Mersin'in Erdemli ilçesinde epilepsi hastası genç kriz geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin isimli gencin ölümünde üvey babasının etkisinin olduğu iddia edildi. 39 yaşındaki üvey baba, Ömer Bilkan Şahin’e şiddet uyguladığı ve ilaçlarını bilerek almayak Şahin'i ölüme sürüklediği iddialarının ardından tutuklandı.

Epilepsi hastası gencin şüpheli ölümü: Üvey baba tutuklandı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde epilepsi hastası genç hayatını kaybetti, ilaçlarını bilerek almadığı iddia edilen üvey baba ise gözaltına alınıp tutuklandı.

EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ

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İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Hutbetaşı Caddesi No:13'de meydana gelen olaya ilişkin iddiaya göre, epilepsi hastası 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin kriz geçirince ilçede devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

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Olay, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, yakınları 39 yaşındaki üvey baba Ş.Ü.'nün şiddet uyguladığını ve bir aydır ilaçlarını almadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Ş.Ü. gözaltına alındı.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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epilepsi Mersin öldü
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