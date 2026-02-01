Epstein dosyasına karışan isim ağızları açık bıraktı! Pedofili skandalı üst düzey istifa getirdi

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş skandalının kilit ismi Jeffrey Epstein'la bağlantısı ortaya çıkan isimler şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı'nın yeni yayınladığı 3 milyondan fazla Epstein belgesi erişime açılınca akılalmaz iddialara yenileri eklendi. Yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de adı geçti. Slovakya Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak ise Jeffrey Epstein ile yazışmalarına ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

MİLYONLARCA YENİ EPSTEIN BELGESİ YAYINLANDI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein dosyasına ait 3 milyondan fazla yeni belgenin erişime açıldığını duyurdu. 30 Ocak tarihinde yayınlanan yeni belgeler, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantılarına ışık tuttu.

EPSTEIN BELGELERİNDE HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ DE VAR

Yeni yayınlanan 9 Temmuz 2017 tarihli belgede Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin isminin geçtiği görüldü. Dosyada “Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı” ifadeleri yer aldı.

EPSTEIN İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKAN SLOVAKYA ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

Yeni yayınlanan belgelerde, Ekim 2018 tarihinde Slovakya Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve Eptstein arasında kadınlar ve Slovak diplomatın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yakın zamanda gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin yazışmalar yer aldı. Epstein’in Lajcak’a gönderdiği belgelerde belirtilmeyen fotoğraflı mesajın ardından Slovak siyasetçinin, "Neden beni bu tür oyunlara davet etmiyorsun" diye sorduğu kaydedildi.

Miroslav Lajcak, belgelerde Epstein ile yazışmalarının yer aldığının ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile kadınlara ilişkin sohbet ettiğini reddeden Lajcak, istifa kararını Fico’nun siyasi imajına zarar vermemek amacıyla aldığını söyledi.

FICO: "SLOVAKYA İNANILMAZ BİR DENEYİM KAYNAĞINI KAYBETTİ"

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise olaya ilişkin açıklamasında, Fico ulusal güvenlik danışmanının istifasını kabul ettiğini bildirdi. Lajcak’ı "harika bir diplomat" olarak nitelendiren Başbakan, Slovakya’nın "diplomasi ve dış politika alanında inanılmaz bir deneyim kaynağını kaybettiğini" belirtti.

Fico ayrıca ülke kamuoyunda Lajcak’ın Epstein ile ilişkisine yönelik tepkileri kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek, "Uzun zamandır eleştirilerde bu kadar ikiyüzlülük görmemiştim, hem de her taraftan" dedi.

EPSTEIN BELGELERİNDE KİMLER VAR?

Söz konusu belgelerde, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen Epstein’in, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, İngiliz siyasetinin anahtar isimlerinden Lord Peter Mandelson, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor ve benzeri isimlerle ilişkileri hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkmıştı.

TRUMP’IN İSMİ YÜZLERCE DEFA GEÇTİ

Belgelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın isminin yüzlerce defa geçtiği görüldü. Fakat yetkililer, bunun ağırlıkla seçim öncesi dönemde FBI’ın ulusal güvenlik, terör ve federal suçlara ilişkin ihbar hattına herhangi bir delil sunulmadan iletilen ihbarlardan oluştuğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, son yayınlanan belgelerdeki iddialar konusunda "Bazı belgeler, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a müracaat edilerek yapılmış olan ve Trump’a yönelik gerçek dışı ve sansasyonel iddialar içeriyor. Açık olmak gerekirse, bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. En ufak bir inandırıcılık payı olsaydı, çoktan Başkan Trump’a karşı bir silah olarak kullanılmış olurdu" açıklamasını yaptı.

Büyük bir kısmı Trump, Epstein ve diğer yüksek profilli isimler aleyhindeki doğrulanmamış ihbarlardan oluşan suçlamalar arasında Epstein tarafından istismar edilen bazı kurbanların Trump tarafından da cinsel eylemlere zorlandığı iddiaları yer alıyor.

İhbarlar arasında 1984’te 13 yaşında olan bir arkadaşının Trump tarafından cinsel eylemlere zorlandığını ileri süren bir kişi, ismini vermediği arkadaşının Epstein tarafından da istismar edildiği suçlamasında bulundu. İhbarlar arasında ayrıca Trump’ın yeni doğan bir bebeğin öldürülmesine tanık olduğu gibi kan dondurucu bir suçlama da yer aldı. Trump aleyhindeki suçlamalar arasında ayrıca Trump'ın Florida’daki Mar-a-Lago konutunda "takvim kızları" formatında partiler düzenlenmesi ve reşit olmayan kızlara yönelik aşırı istismar suçlamaları da öne çıktı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA-İHA-AA