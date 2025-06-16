Erbaa Belediyesi’nden sinek ve kene seferberliği

Erbaa Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sinek, sivrisinek ve kene gibi zararlı haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çamlık Korupark’ta yürütülen ilaçlama çalışmaları nedeniyle park, 16 Haziran 2025 günü vatandaşların kullanımına kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlık ve güvenliği için bu tür önleyici tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Haşerelere karşı mücadelenin bir sonraki durağı ise Park Vadi olacak. 19 Haziran tarihine kadar iki parkta kapalı kalacak. Yetkililer, vatandaşlardan belirtilen tarihlerde bu alanlarda bulunmamalarını ve uyarılara dikkat etmelerini istedi.

(İHA)