Erbaa’da mahsur kalan yaşlı hasta için ekipler seferber oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 90 yaşındaki bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine karla kapalı yol İlçe Özel İdaresi ekiplerince kısa sürede açılırken, ambulansın mahalleye ulaşması sağlanarak hasta hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçesine bağlı Erdemli köyü Tanna Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki F.T.’nin şiddetli bel ağrısı şikâyeti üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansın bölgeye ulaşımının sağlanabilmesi için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yol kısa sürede ulaşıma açılırken, ambulansın mahalleye ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.T. Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

