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Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider de kameraların karşısına geçerken; ikilinin bronz tenleri ise sosyal medyanın diline düştü.

Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı
Devrim Karadağ

Gelecek Partisinin genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ortak basın açıklaması yaptı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Görüşmede Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, ülkenin menfaati için iki parti arasında işbirliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti. Erbakan ise görüşmenin sıcak ve samimi ortamda geçtiğini dile getirerek, Davutoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Erbakan ve Davutoğlu nun bronz tenleri olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı 1

BRONZ TENLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada ise görüşmeden daha çok iki liderin bronz tenleri konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erbakan ve Davutoğlu'nun tatilden dönmüş olduğunu tahmin ederek tebessüm ettiren yorumlarda bulundu.

Erbakan ve Davutoğlu nun bronz tenleri olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı 2

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Erbakan ve Davutoğlu nun bronz tenleri olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı 3

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Ahmet Davutoğlu Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan gelecek partisi
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