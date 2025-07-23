Erbakan ve Davutoğlu'nun bronz tenleri olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı

Gelecek Partisinin genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ortak basın açıklaması yaptı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Görüşmede Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, ülkenin menfaati için iki parti arasında işbirliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti. Erbakan ise görüşmenin sıcak ve samimi ortamda geçtiğini dile getirerek, Davutoğlu ve heyetine teşekkür etti.

BRONZ TENLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada ise görüşmeden daha çok iki liderin bronz tenleri konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erbakan ve Davutoğlu'nun tatilden dönmüş olduğunu tahmin ederek tebessüm ettiren yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları: