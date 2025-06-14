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Erciş’te 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin 42 TL cezai işlem uygulandı

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan çalışmalarda 16 sürücüye 191 bin 42 TL cezai işlem uygulandı.

Erciş’te 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin 42 TL cezai işlem uygulandı

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından motosikletlere yönelik denetim yaptı.

"SÜRÜCÜSÜ BELGESİ OLMAYAN, MUAYENESİ YAPILMAMIŞ..."

Yapılan Motorsiklet ve Motorlu Bisiklet denetimleri sonucunda; sürücüsü belgesi olmayan, muayenesi yapılmamış, zorunlu sigortası yapılmamış, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 11 motorsiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken, toplam 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin 42 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş motosiklet sürücüsü trafik ceza işlemleri
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