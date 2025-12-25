HABER

Erciş’te asırlık kış mesaisi: Otlar kızaklarla köye taşınıyor

Van’ın Erciş ilçesinde köylüler, yazın biçilen otları kışın yağan karla birlikte kızaklarla köye indirerek hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

İlçeye bağlı Ağırkaya köyünde yürütülen kızakla ot taşıma mesaisi, zorlu coğrafya ve sert kış şartlarına rağmen asırlardır sürdürüyor. Yaz boyunca yüksek rakımlı meralarda biçilen ve kurutulan otlar, kışın kar yağışının ardından kızaklara yükleniyor. Karın zemini kaplamasıyla birlikte traktör ve araçların ulaşmakta zorlandığı alanlarda, kızaklar hem pratik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Köylüler, otları kilometrelerce mesafeden köye indirerek hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.
Köy sakinlerinden Kamuran Yok, bu geleneğin nesilden nesile aktarıldığını belirterek, "Yazın emeğini veririz, kışın karşılığını alırız. Kar yağmadan bu iş olmaz. Kızakla taşımak hem kolay hem de alıştığımız bir yöntem. Buradan yetkililerden köyümüzdeki araziye yol yaptırmalarını istiyoruz" dedi.

Erciş'te asırlık kış mesaisi: Otlar kızaklarla köye taşınıyor 4

