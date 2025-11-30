Erciyes güne beyaz örtüyle uyandı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte pistler beyaz örtüyle kaplandı. Erciyes Kayak Merkezi’ndeki işletmeciler de kar yağışından duyduğu memnuniyeti getirerek, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes’te çok güzel bir kar örtüsü oluştu, tahminim 8 santim kar yağdı. Tabi bu bir başlangıçtır, Erciyes’e kar yağdığı zaman hazırlıkların simgesi oluşuyor. Bizler de işletmeciler olarak bütün hazırlıkları tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler var. Erciyes Kayak Merkezi’nde 42 çeşit pistlerin, çeşitli vadilerin oluşu ve mekanik pistlerin çok güzel şekilde sunulmasından dolayı gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi" dedi.

İşletmeci Furkan Değirmenci de yeni sezona hazır olduklarını ve misafirleri Erciyes’e beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır