HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz! Sıcaklığı 20 derece

Kayseri'nin Develi ilçesinde, yaklaşık 400 yıldır Erciyes Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların suyuyla dolan "Keşişin havuzu" yaz aylarında sıcaktan bunalanların adresi oluyor. Suyu 20 derece olan havuz, sıcaktan bunalanları ferahlatıyor.

Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz! Sıcaklığı 20 derece

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in zirvesindeki kar ve buzullarının eriyen suyu, kayaların arasından akarak tarihi yaklaşık 400 yıl öncesine uzandığı belirtilen doğal Keşişin (Keyişin) havuzuna akıyor.

Kayaların arasında içilebilir kalitedeki buz gibi suyuyla serinleten havuz, sıcak günlerde birçok kişinin uğrak noktası oluyor. Havuzda serinleyen ilçe sakinlerinden Ömer Coşkun, sıcak havalarda bunaldıkça havuza geldiğini ve serinlediğini söyledi.

Erciyes in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz! Sıcaklığı 20 derece 1

Erciyes Dağı'nın soğuk suyu nedeniyle havuza geldiklerini anlatan Coşkun, babasının, dedesinin ve kendisinin bu havuzda yüzmeyi öğrendiğini belirtti.

Mustafa Eren Ersoy ise hava çok sıcak olduğu için havuza gelip kuzenleriyle serinlediklerini dile getirdi.

"400 YILI GEÇKİN TARİHİ OLAN BİR HAVUZDUR"

Erciyes in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz! Sıcaklığı 20 derece 2

Havuzun işletmecisi Mehmet Ali Kaya da Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan havuzun isminin "Keyişin" ya da "Keşişin" havuzu olarak adlandırıldığını söyledi.

Havuzun bir kayadan çıkan sudan beslendiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Erciyes'ten gelen su, kayaların dibinden çıkar. 400 yılı geçkin tarihi olan bir havuzdur. Bu su 20 derece sıcaklıkta. Yöre halkı yaz sıcağında serinlemek için yüzmeye gelir. Derinliği 1 metreden başlar, 2,25 metreye kadar gider.

Erciyes in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz! Sıcaklığı 20 derece 3

Dedemin babasından babama şimdi ise bana kaldı. 3-4 nesildir buranın sahibiyiz. Kayaların arasından buz gibi su çıkar. Sıcaktan bunalan, serinlemek isteyen çıkar gelir."

Son zamanlarda hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğunu ve insanların bunaldığını aktaran Kaya, tarihi yapıya sahip havuzun insanların uğrak noktaları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldıSon dakika... Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı
Kayseri’de ’kaçak parfüm’ operasyonu: 2 gözaltıKayseri’de ’kaçak parfüm’ operasyonu: 2 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
havuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar

Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Mini şortlu kombiniyle fiziğini sergiledi! Çok iddialı

Mini şortlu kombiniyle fiziğini sergiledi! Çok iddialı

Adıma sahte e-imza var mı? İşte e-devlet'teki sorgulama ekranı

Adıma sahte e-imza var mı? İşte e-devlet'teki sorgulama ekranı

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

At babasının kucağındaki çocuğu ısırarak alıp havaya fırlattı! Korkunç dakikalar kameralara yansıdı

At babasının kucağındaki çocuğu ısırarak alıp havaya fırlattı! Korkunç dakikalar kameralara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.