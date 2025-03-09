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Erciyes Kayak Merkezi'nde renkli görüntüler: Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

09.03.2025 15:03
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş. yönetimindeki dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde renkli görüntüler: Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden, Kayseri'nin turizmde amiral gemisi olan Erciyes Kayak Merkezi, kış sporları alanında ulusal ve uluslararası şampiyonaların merkezi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Erciyes A.Ş. tarafından başarılı bir şekilde yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahiplik yaptı. Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde, Hisarcık Kapı'da gerçekleşen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara, 8 ilden 52 sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, 100 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Müsabakalar sonunda derece elde eden sporculara düzenlenen tören ile ödül ve madalyaları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Kızak Asbaşkanı Salih Baran Uzuncan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu takdim etti.

Törenin ardından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya organizasyonun gerçekleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'a teşekkür plaketi takdim etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kızak
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