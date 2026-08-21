Balıkçılar getirdi, mezatta sunuldu

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, tuttukları çeşitli balıklarla Erdek sahiline döndü. Balıkçıların kıyıya getirdiği ürünler, balıkçı kahvesinin yanında gerçekleştirilen mezatta alıcılarla buluştu. Farklı türlerde balıkların yer aldığı mezatta vatandaşlar ve balık alıcıları, denizden yeni çıkarılan ürünleri inceleyerek satın aldı. Sabah saatlerinde hareketliliğin yaşandığı bölgede balıkçılar, tuttukları ürünleri mezat aracılığıyla satışa sundu.

Erdek’te balık mezatının her sabah saat 09.00’da balıkçı kahvesinin yanında gerçekleştirildiği belirtildi

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır