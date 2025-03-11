Erdek'te Ramazan denetimleri: Market, fırın ve kasaplarda hijyen kontrolleri artırıldı…

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Ramazan ayı nedeniyle gıda güvenliği denetimleri artırıldı. Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için marketler, kasaplar, fırınlar, pastaneler ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde daha sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

"RAMAZAN PAKETİ" ADI ALTINDA GIDA ÜRÜNLERİ DE DENETLENECEK

Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin sağlık açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı ve üretim süreçlerinin güvenilirliği titizlikle incelendi. Özellikle Ramazan ayında sıkça tercih edilen "Ramazan Paketi" adı altındaki gıda ürünleri de denetim kapsamına alındı. Paketlerdeki gıdaların son kullanma tarihleri, saklama şartları ve içerik bilgileri kontrol edilerek tüketici sağlığının korunmasına yönelik önlemler alındı.

HİJYEN KURALLARINA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Yetkililer, Ramazan boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşları alışveriş yaparken güvenilir gıda ürünlerini tercih etmeleri konusunda uyardı. Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen kurallarına uymayan işletmeler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını da ekledi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır