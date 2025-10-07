HABER

Erdek'te şiddetli lodos etkili oldu: Tekneler sürüklendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu. Çok sayıda tekne dalgaların arasında adeta kayboldu. Yetkililer, şiddetli lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli olmalarını istedi.

Erdek’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını ve sahil kesimindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kurbağalı sahilinde tonozları kopan çok sayıda tekne ve yelkenli, şiddetli dalgalar nedeniyle karaya vururken, sahil şeridinde demirli teknelerin halatları koptu. Bazı tekneler kayalıklara çarparak hasar gördü.

Erdek te şiddetli lodos etkili oldu: Tekneler sürüklendi 1

TEKNELERİ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCANDI

Olay yerine gelen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, tekne sahiplerine uyarılarda bulunarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. Tekne sahipleri ise kendi imkanlarıyla sürüklenen tekneleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Erdek te şiddetli lodos etkili oldu: Tekneler sürüklendi 2

Yetkililer, şiddetli lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli olmalarını istedi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek Fırtına
