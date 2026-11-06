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Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koparak yola devrildi.

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası koparak yola devrildi. Yüzlerce kilo balığın yola saçıldığı kazada, kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkii Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O.S. idaresindeki oto kurtarıcı üzerinde taşınan balık yüklü kamyonetin kasası, henüz belirlenemeyen bir nedenle koparak yola devrildi. Kasanın kopmasıyla birlikte kamyonette bulunan yüzlerce kilo balık kara yoluna saçılırken, araçta ağır maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Erdek Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı.
Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 1

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 2

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 3

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 4

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 5

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 6

Erdek’te balık yüklü kamyonetin kasası koptu: Yüzlerce kilo balık yola saçıldı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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