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Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı

Sinop’un merkez ilçesine bağlı Mertoğlu köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından Karasu Çayı’nda yaşanan taşkın, çeltik üreticilerini mağdur etti.

Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı

Mertoğlu köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından su tahliye kanallarının ve menfezlerin tıkalı olması nedeniyle arazilerde biriken sular, hasat bekleyen çeltik tarlalarına yayıldı.

Ürünlerinin neredeyse yarısının zarar gördüğünü söyleyen çeltik üreticisi Doğan Kümeç, "Dün başlayan aşırı yağışlar sonucunda tarlaların su giderleri temiz olmadığı için su tahliye edilemedi ve arazilerimizi bastı. Biçilen yerlerimiz olduğu gibi henüz hasat edemediğimiz alanlarımız da vardı. Menfezlerin ve su giderlerinin tıkalı olması nedeniyle her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bu yıl sulama sistemindeki arızalar nedeniyle çeltik hasadı da gecikti. Hasat dönemini beklerken yağmur geldi ve sel ürünlerimize zarar verdi. Yaklaşık yüzde 50 zararımız var" dedi.

Bölgede yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisi bulunduğunu, en küçük yağışta bunun 4 bin dönümünün su altında kaldığını ifade eden Kümeç, "Biz Allah’tan gelene eyvallah diyoruz ancak su giderlerinin temizlenmesi gerekiyor. Evinizin giderini temizlemezseniz musluğu açtığınızda evi su basar. Burada da durum aynı. DSİ’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

"MENFEZLERİN BÜYÜTÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bir diğer çeltik üreticisi İsmail Kümeç ise bölgede daha önce de benzer taşkınların yaşandığını belirterek, yapılan incelemelerin somut adımlara dönüşmesini istedi. Kümeç, "İki sene önce de aynı konuyu gündeme getirmiştim. O zaman da gelip baktılar. İnşallah bu kez lafta kalmaz. Biz zarara alıştık ama daha büyük bir felaket de yaşanabilirdi. Bizim istediğimiz tek şey DSİ’nin buradaki menfezleri büyütmesi. Su kanallarına ve menfezlere yeterince bakılmıyor. Çayın başından temizlik yapılıyor ancak su yukarıdan aşağıya geliyor. Çayın sonundaki tahliye noktaları da temizlenmeli. Su buradan nasıl tahliye edilecek" ifadelerini kullandı.
Bölgede tarım arazilerinin bulunduğunu ve üreticilerin geçimini bu alanlardan sağladığını vurgulayan Kümeç, su tahliye sisteminin iyileştirilmesini ve her yağışta yaşanan taşkınların önüne geçilmesini istedi.

Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı 1

Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı 2

Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı 3

Sinop’ta çeltik tarlalarını su bastı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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