HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdoğan, "Alarm zilleri çalıyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Doğurganlık hızındaki düşüş hızına dikkat çeken Erdoğan, "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Toplam doğurganlık oranı nüfusun kendini yenileme seviyesinin altında gerçekleşiyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl ölçülen doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor" dedi.

Erdoğan, "Alarm zilleri çalıyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bu önemli sempozyumu tertip eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumuza ve Aile Bakanlığımıza bir kez daha, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızı ve ekibini; aynı şekilde Kurul Başkan Vekilimizi ve mesai arkadaşlarını, Danışma Kurulu üyelerini, koordinatörlerimizi ve tüm konuşmacılarımızı yürekten kutluyorum.

Erdoğan, "Alarm zilleri çalıyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti 1

"AİLEYE BAKTIĞIMIZDA MİLLETİ GÖRÜRÜZ"

Dijital kültürden sanata ve medyaya, aile içi iletişimden nüfus politikalarına, kentleşmeden aile sağlığına kadar geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Her şeyden önce, bu tartışmaların aile kurumumuz ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini canı gönülden temenni ediyorum.

Bazı kurumlar vardır ki, istikbale yön verir. Aile, bu müesseselerden biridir. Aileye baktığımızda milleti görürüz. ile, kimlik ve kültürün yaşatıldığı bir okul hükmündedir.

Erdoğan, "Alarm zilleri çalıyor" diyerek nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekti 2

"HEPİMİZE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞTÜĞÜ KANAATİNDEYİM"

Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de devleti ve milleti yaşatamazsınız. Geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak bu silsileyi özenle korumamız gerekiyor. Hepimize çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz.

Kültürel emperyalizm ve dijital kuşatmanın şiddetini artırdığı dönemde aile kurumunun üzerine titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.

"ŞU ANDA FELAKAETİ YAŞIYORUZ"

Sosyal medya ve dijital mecralarda insanlar birlikte aileyi, toplum yapımızı hedef alan içeriklerle etkin şekilde mücadele ediyoruz. Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Toplam doğurganlık oranı nüfusun kendini yenileme seviyesinin altında gerçekleşiyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl ölçülen doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran, nüfusun kendisini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altındadır. Geleceğimiz açısından alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen hiç kimse buna kayıtsız kalamaz.

2022 yılı verilerine baktığımızda, istihdamda olan kadınların toplam doğurganlık hızı 1,38. İstihdam sürecinde yer almayan kadınların toplam doğurganlık hızı ise 1,72’dir. Yani çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu, istihdamda olmayan kadınların da çocuk sayısının düştüğü ortaya çıkıyor.

Kadınlar çocuk yetiştirme noktasında çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bir bölümü maalesef kadınların omuzlarına yükleniyor. Çocukların, kendisiyle birlikte ailesine, topluma ve insanlığa faydalı birer fert olarak yetişmesinde anneler kadar babalara da sorumluluk düşüyor.

"TOPLUM OLARAK GİDEREK DAHA ÇOK BİREYSELLEŞİYORUZ"

Gençlerimiz artık daha geç yaşlarda evlenmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Boşanmaların 3'te biri evliliğin ilk 5 yılı içerisinde meydana geliyor. Toplum olarak giderek daha çok bireyselleşiyor, bunun sonucu olarak giderek yalnızlaşıyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 SENEYİ AİLE VE NÜFUS 10 YILI OLARAK İLAN ETTİK"

Aile eğitimi ve aile danışmanlık hizmetlerini devreye aldık. 81 ilimizi kapsayan Aile ve Gençlik Fonu’nu hayata geçirdik ve dünya evine girecek gençlerimize faizsiz kredi desteği sunduk. Şu ana kadar bu krediyi almaya hak kazanan çiftlerimizin sayısı 62 bini geçti.

Gelir kriterinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptık. Destek tutarını ise 150 bin liradan 200–250 bin lira seviyesine yükselttik. Evlenecek gençlerimize, inşallah yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz.

Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık. İlk çocuk için tek seferlik 5.000 lira; ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık 1.500 lira; üçüncü ve sonraki çocuklar için de 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5.000 lira doğum yardımı yapıyoruz. 2026–2035 yılları arasını kapsayan dönemi, yani önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus On Yılı olarak ilan ettik.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tüm bu çalışmaları inşallah daha da etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Dünyaya çocuk dostu dijital dönüşüm çağrısı yapıyoruz. Bu vizyonu ülkemizin öncülüğünde hazırlanan dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesiyle taçlandırmış durumdayız"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En az 2 kişi öldü, yaralılar da var! Araçlar birbirine girdiEn az 2 kişi öldü, yaralılar da var! Araçlar birbirine girdi
Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum"Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.