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Erdoğan araya girmiş! NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde, Trump'ın sert sözlerle yüklendiği İspanya Başbakanı Sanchez ve İtalya Başbakanı Meloni'yle arasında gerilim yaşanmamasının en büyük sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu öğrenildi.

Erdoğan araya girmiş! NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş
Devrim Karadağ

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirveyle birlikte Ankara ile Washington ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin verilmesi için yeşil ışık yakarken, CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Trump ayrıca, KAAN motorlarının Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

İKİ KRİZİ ERDOĞAN ENGELLEDİ

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Trump ile Avrupalı bazı liderler arasındaki gerginliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğünü belirtti.

Trump, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "Berbat bir müttefik." diyerek yaptırımla tehdit etti. Sanchez, "Doğu kanadında 3 bin askerimiz var. Savunma harcamasını artırdık." dedi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erdoğan, Sanchez'e destek verince Trump'ın katı tavrı kırıldı.

Son dönemde özellikle Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaşanan gerginliklerin zirveye gölge düşürebileceği endişesi hakimdi. Ankara'daki zirvede bir gerilim yaşanmadığına vurgu yapan kaynaklar, kriz çıkmamasının en büyük sebebini Erdoğan ile Trump arasındaki köklü dostluğa bağladı.

Trump'ın bütün Avrupalı liderlere karşı bu defa oldukça temkinli, dengeli ve itidalli bir yaklaşım sergilediği de dile getirildi.

TRUMP: ERDOĞAN ÇAĞIRDIĞI İÇİN

Trump, NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, zirveye katılma nedeninin Erdoğan olduğunu söylemişti.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gel dedi, gidiyorum. Erdoğan çok güçlü bir lider, harika bir ordusu var. Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Giorgia Meloni
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