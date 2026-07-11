Kars’ta yem bitkileri tespit çalışmaları aralıksız sürüyor

Teknik personeller, üreticilerin ekili alanlarını yerinde inceleyerek destekleme başvurularının doğru ve eksiksiz şekilde sonuçlandırılması için sahada titizlikle görev yapıyor.

Kent genelindeki köylerde sürdürülen çalışmalarda ekipler, yem bitkisi ekili alanları tek tek kontrol ederek üreticilerin beyanlarını doğruluyor. Yapılan incelemeler sayesinde üreticilerin hak ettikleri tarımsal desteklemelerin doğru hesaplanması ve zamanında hesaplarına aktarılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin köylere ulaştığında üreticilerin arazilerini göstermeleri ve teknik personele yardımcı olmalarının çalışmaların daha hızlı ve sağlıklı tamamlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve hayvancılığın en önemli girdilerinden biri olan yem bitkileri üretiminin desteklenmesi amacıyla yürütülen tespit çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Üreticimizle el ele, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Sahada özveriyle görev yapan teknik personelimize kolaylıklar, tüm üreticilerimize ise bereketli ve verimli bir üretim sezonu diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır