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Sapanca’da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sapanca’da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle dereye düşerek yan yatan ticari taksinin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Göl Mahallesi Harmanlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. (28) idaresindeki otomobil ile F.Ü. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari taksi savrularak Keçi Ayağı Deresi’ne düştü ve yan yattı. Kazada ticari taksi sürücüsü F.Ü. araç içinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan F.Ü.’nün tedavisine başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sapanca’da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı 1

Sapanca’da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı 2

Sapanca’da otomobil ile taksi çarpıştı: Dereye yuvarlanan taksinin sürücüsü yaralandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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