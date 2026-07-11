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Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Yalova'daki iş yerlerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden baba ve oğlu Kocaeli'de toprağa verildi. Samim Okur'un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi.

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi

Olay, dün Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı.

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi 1

BABA OĞUL TIR YIKARKEN ELEKTİRK AKIMINA KAPILDI

Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi 2

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Tamamlanan işlemler sonrası baba ve oğlun cenazeleri ailesine bugün teslim edildi. Emekli itfaiye personeli olduğu öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur için Karamürsel İlçesi Kavak Gazenfer Bilge Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Samim Okur'un babası, gözyaşları arasında oğlu ve torunu için helallik istedi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul toprağa verildi.

Elektik akımına kapılarak ölen baba ve oğlu gözyaşları arasında toprağa verildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova cenaze elektrik çarpması
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