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Karasu'da ilginç olay: Sahile vuran İHA'yı evine götürüp ekiplere bildirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile insansız hava aracı vurdu. Sahilde gördüğü insansız hava aracını aracına yükleyerek evinin bahçesine götüren vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, İHA'nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme çalışması başlattı.

Karasu'da ilginç olay: Sahile vuran İHA'yı evine götürüp ekiplere bildirdi

Olay, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahil bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sabah saatlerinde sahil kenarında gezintiye çıkan A.Ç. (61) isimli vatandaş, kıyıda bir İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğunu fark etti.

KARASU'DA İLGİNÇ OLAY: SAHİLDE BULDUĞU İHA'YI EVİNE GÖTÜRDÜ

Aracı bulunduğu yerden alarak evinin bahçesine götüren Çabuk, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri yönlendirildi.

Karasu da ilginç olay: Sahile vuran İHA yı evine götürüp ekiplere bildirdi 1

EVİN ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olay yerine ulaşan ekipler, İHA'nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme çalışması başlattı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu İHA
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