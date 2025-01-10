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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi formülü gündeme gelmiş...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.01.2025 06:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdiği sürpriz zirvede neler konuşulduğu ortaya çıktı. İki lider Suriye’deki durumu, DEM heyetinin İmralı ziyaretini ele alırken; teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği öğrenildi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi formülü gündeme gelmiş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yılın ilk görüşmesini dün gerçekleştirdi. Bahçeli’nin Beştepe’deki konutundaki ziyaretin ana gündemi “Terörsüz Türkiye” oldu.

GELENEK BOZULMADI

Her yeni yılın ocak ayında bir araya gelen iki lider bu yıl da geleneği bozmadı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1 Ocak’ta 77 yaşına giren Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

YENİ SÜREÇ MASADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos’ta ‘İç cephemizi sağlam tutalım’ mesajının ardından, Devlet Bahçeli, TBMM’de tarihî İmralı çağrısı ile yeni bir süreç başlatmıştı. Süreç kapsamında DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti.

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EV HAPSİ FORMÜLÜ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, bu görüşmeler masaya yatırılırken ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yol haritası ele alındı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan
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