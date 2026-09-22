Erdoğan BM kürsüsünde şiir okudu! İran heyeti ayakta alkışladı, İsrailliler salonu terk etti

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Erdoğan, cumhurbaşkanı sıfatıyla BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap etti. Türkiye'nin 81. Genel Kurul kapsamındaki katılımı ve Erdoğan'ın New York temasları 20 Eylül'den itibaren gündemdeydi.

KÜRSÜDE SEZAİ KARAKOÇ'UN DİZELERİNİ OKUDU

Konuşması sırasında şiir de okuyan Erdoğan, Sezai Karakoç'un dizelerine yer verdi.

Erdoğan'ın kürsüden okuduğu dizeler şöyle:

“Halbuki bizden kurtulsalar,

vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,

tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,

Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar…”

İRAN HEYETİNDEN AYAĞA KALKARAK ALKIŞ

Erdoğan'ın Sezai Karakoç'un dizelerini okuduğu sırada İran heyetinin ayağa kalkarak alkışladığı görüldü.

GAZZE MESAJLARI SALONDA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde Gazze'deki gelişmelere ve İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarına ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan'ın önceki BM konuşmalarında da Filistin meselesi ve iki devletli çözüm başlıkları öne çıkmıştı.

İSRAİL TEMSİLCİSİ SALONDAN AYRILDI

Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdüğü sırada İsrail'in BM temsilcisinin salonu terk ettiği görüldü.

Bu tür bir ayrılma Erdoğan'ın önceki BM hitaplarından birinde de yaşanmış; 2025'teki konuşması sırasında İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın salondan ayrıldığı Anadolu Ajansı tarafından aktarılmıştı.