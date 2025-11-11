Erdoğan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama: "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin"

Medeniyetimizde Şehir ve Mekân Temalı Şehircilik Zirvesi ve Kentkırım Sergisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN"

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Erdoğan, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştırİnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Dualarımızla inşallah onların yanında olacağız" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"İnsan ve mekan ilişkileriyle ilgili Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisimiz ve uğraşımız münasebetiyle sizleri AK Parti genel merkezimizde ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim.

Dünyanın dört bir yanından zirveye teşrif eden teşkilat mensuplarımıza, saygıdeğer akademisyenlerimiz ile öğrencilerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.

Gençler, şehir medeniyetimizde bir arada yaşanan mekan olmanın ötesinde bizatihi kimlik ve kişilik sahibi bir muhatap olarak kabul edilmektedir. İnsan bir şehre kimlik verdiği kadar şehir de insana bir kimlik bağışlar. Geleneksel şehir mimarimizde insanın kalbi şehrin kalbiyle, şehrin kalbi insanın kalbiyle birlikte atar diyorlar. Kentimiz kendimizdir. Kentimizi nasıl gördüğümüz, kendimizi nasıl gördüğümüzün bir nevi aynasıdır.

Çöp dağlarının cephanelik gibi patladığı bir şehri görev süremiz boyunca tüm Türkiye'de örnek gösterilen bir konuma getirdik. Musluklardan temiz su akmaya başladı. Kokudan yanına yaklaşılmayan İstanbul'un incisi Haliç temizlendi. İstanbul yeniden rahat nefes aldı. İstanbul'da yaktığımız bu meşaleyi son 23 sende tüm Türkiye'ye taşıdık"