Erdoğan'dan "Gazze'de soykırım" tepkisi! "İsrail'e iltimas geçiliyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sistemin ilkeleri ayaklar altına alınıyor. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı. Gazze'de soykırım yaşandı. Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor, uluslararası ilişkilerin temeli ahde vefa ilkesi hayata geçirilemiyor.
- İsrail'e iltimas geçiliyor. Kimse alınmasın ama bu, çifte standardın en bayağı halidir. En az BMGK kadar kendini basın özgürlüğü konusunda otorite sanan kuruluşların güvenilirliği de sorgulanmalıdır.