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Erdoğan'dan "Gazze'de soykırım" tepkisi! "İsrail'e iltimas geçiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterirken "Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan "Gazze'de soykırım" tepkisi! "İsrail'e iltimas geçiliyor"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan dan "Gazze de soykırım" tepkisi! "İsrail e iltimas geçiliyor" 1

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sistemin ilkeleri ayaklar altına alınıyor. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı. Gazze'de soykırım yaşandı. Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor, uluslararası ilişkilerin temeli ahde vefa ilkesi hayata geçirilemiyor.

Erdoğan dan "Gazze de soykırım" tepkisi! "İsrail e iltimas geçiliyor" 2

  • İsrail'e iltimas geçiliyor. Kimse alınmasın ama bu, çifte standardın en bayağı halidir. En az BMGK kadar kendini basın özgürlüğü konusunda otorite sanan kuruluşların güvenilirliği de sorgulanmalıdır.

Erdoğan dan "Gazze de soykırım" tepkisi! "İsrail e iltimas geçiliyor" 3

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Recep Tayyip Erdoğan
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