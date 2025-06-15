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Erdoğan'dan kritik bir temas daha: Netanyahu güvenlik sorunu haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

Erdoğan'dan kritik bir temas daha: Netanyahu güvenlik sorunu haline geldi
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"NETANYAHU GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Umman Recep Tayyip Erdoğan
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