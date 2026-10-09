HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: "Boğazına kadar yolsuzluğa batanlar bize laf söylüyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete sert şekilde yüklendi. Erdoğan, "FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar. Siz önce para kulelerin hesabını verin. Suç işleyenin yakasına yargı yapışır. Rezil siyasete prim veremeyiz. Boğazına kadar yolsuzluğa batanlar bize laf söylüyorlar" dedi.

Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: "Boğazına kadar yolsuzluğa batanlar bize laf söylüyorlar"
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bugün önemli bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Ülkemize vizyon katacak projelerimizden biridir. Projemiz üç etaptan oluşmaktadır. Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

Erdoğan dan muhalefete sert sözler: "Boğazına kadar yolsuzluğa batanlar bize laf söylüyorlar" 1

"4 SAATTEN 1 SAAt 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Çerkezköy-Kapıkule YHT stratejik bir plan. Lojistik güçlenecek, seyahat süresi kısalacak. Ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.

"AVRUPA'YA UZANAN KORİDORUN BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bu hat Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir omurga olacaktır. Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Halkalı-Kapıkule hattının ehemmiyetini sadece Trakya ile sınırlandıramayız. Avrupa'ya uzanan koridorun bağlantısını güçlendiriyoruz.

Türkiye'ye çağ atlattığımız yatırımların başında ulaştırma yatırımları geliyor. Elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 274 km'ye çıkardık. Sıfırdan aldık ülkemize 2 bin 251 km uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Nüfusumuzun yüzde 51'i hızlı trenden yararlanıyor.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARDAN ÖĞRENDİKLERİ TAKTİKLERLE BİZE SALDIRIYORLAR"

Biz hizmet üretiyoruz, laf değil. Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece-gündüz koşturuyoruz. Siyasi parti değil iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar.

"BOĞAZINA KADAR YOLSUZLUĞA BATANLAR BİZE LAF SÖYLÜYORLAR"

Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın, bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. “İzledim” dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz.

"YARGISIZ İNFAZ YAPMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hem şehir şehir, meydan meydan ulaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yakasına yargı zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanların yakasına hiç tereddüt etmeden yapışır. Ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.

"HAKKANİYET ÇİZGİSİNDEN BİR MİLİM SAPMAYACAĞIZ"

Kirli yöntemlerin, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır. Dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkârlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz. Adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız.

"NE OYUNA GELECEĞİZ NE TUZAĞA DÜŞECEĞİZ"

Ne oyuna geleceğiz ne tuzağa düşeceğiz ne de birilerinin yalan rüzgârına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serinkanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletim müsterih olsun. Bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli'ye ziyaretDEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
Fon krizi eski AK Partili Mustafa Aksu'yu da vurmuş: "Çok rahatsızım; mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak"Fon krizi eski AK Partili Mustafa Aksu'yu da vurmuş: "Çok rahatsızım; mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.