HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan sürpriz İbradı ziyareti! Bakan Ersoy, havalimanında karşıladı, bir an olsun yanından ayrılmadı... Açık destek mi?

Erdoğan'dan sürpriz İbradı ziyareti! Bakan Ersoy, havalimanında karşıladı, bir an olsun yanından ayrılmadı... Açık destek mi?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2025 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sürpriz' ziyareti gündem oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un havalimanında karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bakan Ersoy'un baba ocağı olan İbradı'ya geçti. Erdoğan cuma namazını da burada kıldı. Erdoğan'ın bu ziyareti; 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrası istifaya davet ettiği Bakan Ersoy'a 'açık destek' olarak yorumlandı.

Erdoğan'dan sürpriz İbradı ziyareti! Bakan Ersoy, havalimanında karşıladı, bir an olsun yanından ayrılmadı... Açık destek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında kalabalık bir ekip karşıladı.

AA-20250131-36918146-36918145-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ANTALYADA

BAKAN ERSOY HAVALİMANINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da olduğu görüldü.

AA-20250131-36917021-36917018-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ANTALYAYA_GELDI

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Erdoğan'ın Antalya Spor Salonu'nda düzenleyecek olan 8. Olağan İl Kongresi öncesi 'sürpriz' bir kararla yaptığı ziyaret ise dikkat çekti.

AA-20250131-36918396-36918395-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ANTALYADA

BAKAN ERSOY'UN BABA OCAĞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan İl Kongresiöncesnde Bolu'daki otel yangını sonrası muhalefetin istifaya davet ettiği Bakan Ersoy'un baba ocağı olan İbradı ilçesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy ile birlikte Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak İbradı’ya helikopterle geçen Erdoğan, cuma namazını da ilçedeki Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.

image (2)

Erdoğan daha sonra İbradı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hatice Sekmen ile bir araya geldi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

CUMHURBASKANI-ERDOGAN-ANTALYADA-(2)_540918_160338

"AÇIK DESTEK" OLARAK YORUMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşlik etmesi ve sürpriz İbradı ziyareti Bakan Ersoy'a "açık destek" olarak yorumlandı.

AA-20250131-36918396-36918394-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ANTALYADA

MUHALEFET İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Bakan Ersoy, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını sonrasında muhalefet tarafından istifaya davet edilmişti. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli ise 28 Ocak'taki grup toplantısında "sorumluluk tartışması"nın tüm taraflarını eleştirirken; "Bolu Belediyesi'nin yangını karambole getirme arayışının görmezlikten gelinemeyeceğini" belirten Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da "hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden kaçınmasını" doğru bulmadığını ifade etmişti.

Kulislerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğine giderek Bakan Ersoy'a yeni dönemde görev vermeyebileceği konuşuluyordu.

Anahtar Kelimeler:
antalya Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy ak parti
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.