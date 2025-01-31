Erdoğan'dan sürpriz İbradı ziyareti! Bakan Ersoy, havalimanında karşıladı, bir an olsun yanından ayrılmadı... Açık destek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında kalabalık bir ekip karşıladı.

BAKAN ERSOY HAVALİMANINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da olduğu görüldü.

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Erdoğan'ın Antalya Spor Salonu'nda düzenleyecek olan 8. Olağan İl Kongresi öncesi 'sürpriz' bir kararla yaptığı ziyaret ise dikkat çekti.

BAKAN ERSOY'UN BABA OCAĞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan İl Kongresiöncesnde Bolu'daki otel yangını sonrası muhalefetin istifaya davet ettiği Bakan Ersoy'un baba ocağı olan İbradı ilçesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy ile birlikte Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak İbradı’ya helikopterle geçen Erdoğan, cuma namazını da ilçedeki Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı.

Erdoğan daha sonra İbradı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hatice Sekmen ile bir araya geldi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

"AÇIK DESTEK" OLARAK YORUMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşlik etmesi ve sürpriz İbradı ziyareti Bakan Ersoy'a "açık destek" olarak yorumlandı.

MUHALEFET İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Bakan Ersoy, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını sonrasında muhalefet tarafından istifaya davet edilmişti. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli ise 28 Ocak'taki grup toplantısında "sorumluluk tartışması"nın tüm taraflarını eleştirirken; "Bolu Belediyesi'nin yangını karambole getirme arayışının görmezlikten gelinemeyeceğini" belirten Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da "hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden kaçınmasını" doğru bulmadığını ifade etmişti.

Kulislerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliğine giderek Bakan Ersoy'a yeni dönemde görev vermeyebileceği konuşuluyordu.