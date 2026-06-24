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Erdoğan'dan, Trump açıklaması: "Baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi merak edilen soruya yanıt verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" dedi.

Erdoğan'dan, Trump açıklaması: "Baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak"
Melih Kadir Yılmaz

Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nde olacak. NATO Zirvesi için planlamar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

Erdoğan dan, Trump açıklaması: "Baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" 1

ERDOĞAN'DAN, TRUMP AÇIKLAMASI

Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan dan, Trump açıklaması: "Baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" 2

"BAŞ BAŞA GÖRÜŞME BÜYÜK İHTİMALLE OLACAK"

Erdoğan, " "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak." dedi.

TRUMP, TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, geçen günlerde Air Force One için düzenlenen törende açıklamalarda bulunmuş ve NATO Zirvesi için Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu. Trump, "Yakında Türkiye'ye gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

RUBİO: "İTTİFAK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI OLACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce yaptığı bir açıklamada Trump'ın Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu. Rubio, "ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak" şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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