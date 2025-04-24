Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremiyle ilgili açıklama! Çok net mesaj: "Depremin günlük siyasete alet edilmesini istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"63 yıldır UEFA ile koordinasyon içindeyiz. Türkiye olarak Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz.

"SPOR YATIRIMLARI NOKTASINDA TÜRKİYE'Yİ ÇOK FARKLI BİR LİGE TAŞIDIK"

Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. Futbol sahası sayımız 595'ten 1365'e çıktı, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık. Uluslararası standartlarda spor merkezleri inşa ettik. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de önemli ölçüde tamamladık. Hızlı ten, hava yolları, bölünmüş yollar ve diğer projelerle ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 olan havalimanı sayısı 58'e çıktı.

"UEFA İLE ORTAK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"

Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi ve Türkiye'nin bu alanda dünya standartlarına kavuşması için aralıksız çalıştık. UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açtı. UEFA ile ortak projelere imza atacağız.

"BU GÜNLER SİYASET YAPMA DEĞİL, BİR VE BERABER OLMA DÖNEMLERİDİR"

Dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ile yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendireceğiz. Deprem gibi hepimizi etkileyen konuların günlük siyasete alet edilmesini istemiyoruz. Böyle hassas zamanlarda kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Fırsatçıları vicdana davet ediyoruz"