Erdoğan ile Meloni arasındaki zirveye damga vuran diyalog! "Sigarayı bıraktırmam lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'da bazı ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki sohbet Mısır'daki barış zirvesine damga vurdu. Erdoğan, Meloni'ye, "Sigarayı bıraktırmam lazım" derken, İtalya Başbakanı, "Hayır" yanıtını verdi. Meloni'nin yanıtı karşısında Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron kahkaha attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağının Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından beraberindeki heyetle zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

Erdoğan'ı, buraya girişinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. Erdoğan ile Sisi, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE: 'SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM'

Erdoğan ve diğer liderler ayaküstü sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Meloni'ye kendisini iyi gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Sigarayı bırakmam lazım." dedi.

MELONİ'NİN CEVABI GÜLDÜRDÜ

Erdoğan'ın çıkışı karşısında şaşıran Meloni, gülerek "Hayır" yanıtını verdi. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meloni'nin yanıtı karşısında kahkaha attı.

Anahtar Kelimeler:
Mısır cumhurbaşkanı erdoğan Giorgia Meloni
