Erdoğan ile Meloni arasındaki zirveye damga vuran diyalog! "Sigarayı bıraktırmam lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağının Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından beraberindeki heyetle zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

Erdoğan'ı, buraya girişinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. Erdoğan ile Sisi, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE: 'SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM'

Erdoğan ve diğer liderler ayaküstü sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Meloni'ye kendisini iyi gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Sigarayı bırakmam lazım." dedi.

MELONİ'NİN CEVABI GÜLDÜRDÜ

Erdoğan'ın çıkışı karşısında şaşıran Meloni, gülerek "Hayır" yanıtını verdi. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meloni'nin yanıtı karşısında kahkaha attı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır