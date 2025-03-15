HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2025 01:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş'un ataması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya ise Başmüfettişliklere atandı.

Malatya'da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptıMalatya'da feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı
Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu! 72 saat...Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu! 72 saat...
Anahtar Kelimeler:
atama Recep Tayyip Erdoğan erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...

Osimhen tüm sıralamayı alt üst etti! Şimdiden zirveye yerleşti...

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler: 'Karar bu akşam çıkacaktı ama...'

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler: 'Karar bu akşam çıkacaktı ama...'

Sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

Sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Bir köy halkı tedirgin! 80 yaşındaki kadın 8 bıçak darbesiyle öldürüldü: 'Caninin yakalanmasını istiyoruz'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.