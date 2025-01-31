Erdoğan'ın en yakınındaki isimler değişecek! Özellikle o partililer potada: İpuçları Ankara kulislerinden sızdı

Bir yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde revizyon, bir yanda AK Parti kadrolarında köklü değişim... Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar şubat ayında önemli değişimler olacağını işaret ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerin değişmesi bekleniyor.

DEĞİŞİMİN ORANI EN AZ YÜZDE 50

Kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan köklü bir değişikliğe gidecek. MYK’daki değişim oranının yüzde 50’nin üzerinde olacağı dile getiriliyor.

EN YAKININDAKİ İSİMLERİN BİRÇOĞU DEĞİŞECEK

Değişimin en önemli ayağı ise genel başkan yardımcıları noktasında olacak. Türkiye gazetesinde aktarılan kulis bilgilerine göre 16 genel başkan yardımcısından en az 10’u yenilenecek. Bu kapsamda özellikle 2 dönem ve üzeri başkanlık yapan isimler değiştirilecek.

YENİ MKYK'DA O İSİMLERİN YER ALMASI BEKLENİYOR

14 Mayıs genel seçimlerinde üç dönem kuralı sebebiyle yeni listeye giremeyen ve şu an bir görevi bulunmayan milletvekilleri ile bazı eski belediye başkanlarına da MKYK’da görev verilebileceği konuşulanlar arasında.

"ERDOĞAN ACELE ETMEYECEK"

Kabinede köklü bir değişim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acele etmeyeceği, haziran ayını bekleyebileceği dile getiriliyor. Bazı parti kaynakları ise kabinede kongre ile eş zamanlı değişim olacağı görüşünde.

"SÜRPRİZLER OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde de Kabine revizyonuyla ilgili önemli bir iddia gündeme gelmişti. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarsla, 6-8 bakanın değişebileceğini söylerken "Sürprizler de olabilir" demişti. 7-28 Şubat aralığını işaret eden Kılıçarslan, Ankara kulislerinde konuşulanları şöyle aktarmıştı:

"Henüz kabine değişikliğiyle ilgili net tahminler yapılmaya başlamadı ama değişmesi kuvvetle muhtemel bakanlar olduğu gibi, değişmeyecek bakanlar da malum. Kabine revizyonunun geniş çaplı mı olacağı yoksa 3-4 bakanla mı sınırlı kalacağı en çok konuşulan konular arasında. Ben, 6-8 arasında bakanın revize olabileceğini düşünüyorum. Yakında tek tek ortaya çıkacaktır. Sürprizler de olabilir."