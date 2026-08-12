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Erdoğan’ın pankartını sökmüştü: Önce serbest kaldı, sonra tutuklandı

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst geçitteki pankartını söküp zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ufuk Ören, adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Ören, bu kez tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde üst geçitteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söküp zarar verdiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ufuk Ören, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta Devrek ilçesi Ankara kara yolu üzerinde bir üst geçitte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ufuk Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin olduğu pankartı sökerek zarar verdi. Bu esnada çevrede bulunanlar, cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüleyerek tepki gösterdi. Ören, daha sonra motosikletine binip bölgeden uzaklaştı.

Erdoğan’ın pankartını sökmüştü: Önce serbest kaldı, sonra tutuklandı 1

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Ufuk Ören'i gözaltına aldı. Ören, 9 Ağustos'ta adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alınan Ören, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Devrek cumhurbaşkanı erdoğan pankart
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Suç ne imiş......
Onu serbest bırakan makam kimse derhal emekliliye sevki istenmeli.
@yokedici_37 kesinlikle
koca ülke ne halde
@hayatokulumezunu evet kardeşim her yerde devlete ve devlet başkanına hainler türedi
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