Erdoğan-Putin Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni santraller için de adım atacağız"

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

PUTİN: "ORTAK PROJELER HAYATA GEÇİYOR"

Putin görüşme öncesinde, Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Putin, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri" dedi. Açıklamasının devamında Putin, "İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" diye konuştu.

"YENİ SANTRALLER İÇİN ADIM ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde. "Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız" dedi.