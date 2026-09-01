HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Erdoğan-Putin Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni santraller için de adım atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkileri ileri düzeyde. Akkuyu'da açılışı bekliyoruz. Yeni santraller için de adım atacağız" dedi.

Erdoğan-Putin Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni santraller için de adım atacağız"
Recep Demircan

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan-Putin Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni santraller için de adım atacağız" 1

PUTİN: "ORTAK PROJELER HAYATA GEÇİYOR"

Putin görüşme öncesinde, Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Putin, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri" dedi. Açıklamasının devamında Putin, "İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" diye konuştu.

Erdoğan-Putin Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni santraller için de adım atacağız" 2

"YENİ SANTRALLER İÇİN ADIM ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde. "Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 tematik masanın çıktıları kamuoyu ile paylaşıldı15 tematik masanın çıktıları kamuoyu ile paylaşıldı
Gemi faciası! Batık aranıyor: "550 metrede tespit edildi"Gemi faciası! Batık aranıyor: "550 metrede tespit edildi"

Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın! Kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın! Kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.