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  4. Erdoğan talimat verdi, MİT devreye girdi! Taylandlı rehineler serbest bırakıldı

Erdoğan talimat verdi, MİT devreye girdi! Taylandlı rehineler serbest bırakıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 15:42
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.

Erdoğan talimat verdi, MİT devreye girdi! Taylandlı rehineler serbest bırakıldı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025'te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.

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MİT'TEN İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.

Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.

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YABANCI ÜLKELER İÇİN DE DEVREYE GİRİLDİ

Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.

HAMAS'LA TEMASA GİRİLDİ

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü.

5 TAYLANDLI SERBEST BIRAKILDI

MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı. (AA)

Anahtar Kelimeler:
Tayland MİT rehine erdoğan
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