Ereğli’de bıçakla yaralama

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, saat 21.15 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Ortaokulu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, S.A. (46), tanımadığı bir kişi tarafından bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

