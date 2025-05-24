Ereğli’de seyir halindeki tır alev aldı

Edinilen bilgilere göre, Ereğli’den Alaplı istikametine ilerleyen Sabattin K. idaresindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Sabattin K., yangını fark eder etmez aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı atmayı başardı. Olayın ardından bölgeye Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İTFAİYE YANAN ARACA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangın sonucunda tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır