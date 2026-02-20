HABER

Ereğli’de uyuşturucu operasyonları: 28 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son 2 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 28 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli’de uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslar ile uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yapılan 2 aylık teknik çalışmalar neticesinde 10 Şubat 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda 8’i uyuşturucu satıcısı, 30’u uyuşturucu kullanan olmak üzere 38 şahıs gözaltına alındı. Son 2 ayda yapılan operasyonlar sonucunda toplam 60 şahıs yakalanırken, bunların 28’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla, 27’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmaların devam edileceği belirtildi.

