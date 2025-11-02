HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğu altında yürütülen asfalt çalışmaları başlatıldı.

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak fabrika çalışanlarının ve güzergahı kullanacak kamyoncuların kullanımına açılacak.
Ereğli ve Alaplı Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki sayı artmaya devam ederken, Ereğli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin yol sıkıntısı da 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğu ekiplerince giderilmeye başlandı.
Daha önce tek şeritli olan yolda yol açma çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından asfalt serme işlemi başlatıldı. Çalışmaların son durumu hakkında da detaylı açıklama yapan müteahhit firma yetkilisi Emrullah Varolgüneş, Yaklaşık 60 bin metrekarelik alan üzerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatmasıyla, yolun kısa süre içerisinde hizmete alınacağını belirtti.

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor 1

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor 2

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor 3

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor 4

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor 5

Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor 6Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da doğal gaz patlaması: 1 yaralıAnkara’da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Ölümle burun buruna geldilerÖlümle burun buruna geldiler

Anahtar Kelimeler:
asfalt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.