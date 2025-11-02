Ereğli OSB’nin yolu asfaltlanıyor

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak fabrika çalışanlarının ve güzergahı kullanacak kamyoncuların kullanımına açılacak.

Ereğli ve Alaplı Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki sayı artmaya devam ederken, Ereğli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nin yol sıkıntısı da 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğu ekiplerince giderilmeye başlandı.

Daha önce tek şeritli olan yolda yol açma çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından asfalt serme işlemi başlatıldı. Çalışmaların son durumu hakkında da detaylı açıklama yapan müteahhit firma yetkilisi Emrullah Varolgüneş, Yaklaşık 60 bin metrekarelik alan üzerinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolu bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatmasıyla, yolun kısa süre içerisinde hizmete alınacağını belirtti.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır